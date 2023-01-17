Глава Минздрава Карелии показал темпы стройки корпуса БСМП с вертолетной площадкой (ФОТО и ВИДЕО)

В Петрозаводске продолжается строительство семиэтажного хирургического корпуса БСМП.

Две недели остается до окончания бетонирования наружных стен и внутренних конструкций цокольного этажа будущего хирургического корпуса БСМП. Подрядчик начал монтировать опалубку плиты перекрытия, в ближайшее время начнутся работы по армированию.



В начале февраля подрядчик установит башенный кран, рассказал в социальной сети министр здравоохранения Михаил Охлопков.



Напомним, на первом этаже нового хирургического корпуса БСМП разместят рентген-диагностическое и клинико-диагностическое отделения. На втором этаже — отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований, отделение эндоскопических исследований, отделение ранней реабилитации.



Третий этаж займут административные помещения, учебная часть с помещениями телемедицины, блок помещений для хранения крови и ее компонентов. На четвертом этаже разместятся отделение реанимации и интенсивной терапии, помещения приема санитарной авиации.



Пятый и шестой этажи будут отданы под операционные блоки — по шесть разнопрофильных операционных на каждом этаже. Седьмой этаж — технические помещения. Также предусмотрено строительство вертолетной площадки на крыше здания.

















