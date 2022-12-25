Глава Карелии показал, как строится хирургический корпус БСМП (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков рассказал о темпах строительства нового 7-этажного хирургического корпуса БСМП.

Как пишет глава Карелии на своей странице в соцсети, на этой стройке он бывает постоянно.

«Сейчас рабочие заканчивают армирование цокольного этажа и фундамента под башенный кран. До Нового года будет залито порядка 80 кубометров бетона. Отдыхать все праздничные дни строители не намерены, напротив, уже со 2 января планируют нарастить темпы по бетонированию конструкций», — сообщил Артур Парфенчиков, опубликовав видео со строительной площадки.

Ранее министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщал, что на первом этаже нового хирургического корпуса БСМП будут размещены рентген-диагностическое и клинико-диагностическое отделения. На втором этаже — отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований, отделение эндоскопических исследований, отделение ранней реабилитации. Третий этаж займут административные помещения, учебная часть с помещениями телемедицины, блок помещений для хранения крови и её компонентов. На четвёртом этаже разместятся отделение реанимации и интенсивной терапии, помещения приёма санитарной авиации. Пятый и шестой этажи будут отданы под операционные блоки — по шесть разнопрофильных операционных на каждом этаже. Седьмой этаж — технические помещения. Также предусмотрено строительство вертолётной площадки на крыше здания.