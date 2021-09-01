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Глава Минздрава Карелии пообещал, что детей больше не будут возить на каталках по улице под дождем

Новости. Общество
14:14, 03 Сентября 2021
фото: © Пресс-служба администрации Омской области

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Медицинские учреждения Петрозаводска изменят схему транспортировки детей из одной больницы в другую — маленьких пациентов больше не будут в бессознательном состоянии перевозить на каталках под открытым небом.

Это следует из разъяснений министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, которые он разместит на своей странице Вконтакте после того, как «Столица на Онего» рассказала о шокирующей истории, произошедшей с одной из петрозаводских семей.

По словам жительницы города, ее старшему сыну делали МРТ в Детской республиканской больнице, но так как необходимой аппаратуры в больнице нет, то детей перевозят на машине скорой помощи в Перинатальный центр.

«Ребенок в одной футболке и штанах под одноразовой пеленкой перекладывается на каталку, и под проливным дождем и уже под наркозом мы везем его до скорой, которая доставляет ребенка в Перинатальный центр… Обратная процедура такая же: двери, проливной дождь, разваливающаяся машина скорой помощи и ямы», — написала мама ребенка.

По словам министра, такое больше не повторится.

«Сегодня со специалистами ДРБ и Перинатального центра обсудили новую схему организации МРТ-исследований. Решили, что пациенты, лечащиеся амбулаторно, по направлению врача будут обращаться напрямую в Перинатальный центр.  В Перинатальном центре будет подготовлено специальное помещение для приема таких больных и подготовки их к исследованию, которое будет осуществлять бригада специалистов ДРБ. В случае необходимости могут быть привлечены специалисты РПЦ», — написал Охлопков.


© Михаил Охлопков

По его словам, для стационарных больных тоже изменится схема транспортировки из больницы в Перинатальный Центр. Спецтранспорт ДРБ будет заезжать прямо в крытое теплое помещение центра, откуда пациента доставят к месту исследования.


© Минздрав Карелии

Эта проблема будет решена в 2022 году, когда в ДРБ появится собственный  магнитно-резонансный томограф.

«Средства для этого в бюджете предусмотрены. С учетом требований к установке ЯМРТ для этого оборудования уже подготовлено помещение», — добавил министр.

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Комментарии

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Сема
2021-09-03 14:20:49
Да ладно! ?
Абрамович себе яхту многомиллиардную обновить, может чего теперь и "детям перепадёт"?
Гость
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