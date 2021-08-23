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Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем

Новости. Общество
10:20, 26 Августа 2021

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Петрозаводчанка рассказала, какой ужас она испытала от действий врачей Детской республиканской больницы, которые делали ее сыну МРТ.

Жительница Петрозаводска, многодетная мама, спортсменка, тренер по настольному теннису попала в ситуацию, от которой пришла в ужас.

На своей странице Ксения написала, как в Детской республиканской больнице делали МРТ ее 7-летнему сыну. Действия врачей, транспортировавших ребенка на процедуру, которая проводилась в соседнем здании, привели в шок многодетную мать.

По словам Ксении, 24 августа ее старшему сыну делали МРТ в Детской республиканской больнице, но так как необходимой аппаратуры в больнице нет, то детей перевозят на машине скорой помощи в Перинатальный центр, расположенный рядом.


Фото: © «Столица на Онего»

«Так получилось, что вместо масочного наркоза сыну нужно было делать внутривенный. Вся подготовка проводится в больнице, то есть ребенку катетер ставят в ДРБ, а наркоз делают уже прямо в кабинете МРТ, то есть в Перинатальном центре. Мой сын очень боится врачей, и после получасового мучения бригада анестезиологов приняла решение вводить в медикаментозный сон сразу в больнице, до транспортировки», — объяснила Ксения.


Фото: © «Столица на Онего»

А дальше, по ее словам, начался кошмар.
«Ребенок в одной футболке и штанах под одноразовой пеленкой перекладывается на каталку, и под проливным дождем и уже под наркозом мы везем его до скорой, которая доставляет ребенка в Перинатальный центр. Скорая помощь лохматых годов везет по всем ямам и кочкам ребенка без сознания, не зафиксированного (я и два анестезиолога держим его на каталке, чтобы он не упал). На подъезде в Перинатальный центр никто не встречает, мы снова под проливным дождем везем сына через центральный вход, мимо охраны, кучи пациентов и через многочисленные двери, которые мы также открываем сами. Дальше добавление в катетер наркоза, чтобы сын не проснулся во время исследования, и обратная процедура такая же: двери, проливной дождь, разваливающаяся машина скорой помощи и ямы», — написала мама ребенка, пришедшая в ужас от таких медицинских услуг.

Как отметила Ксения, сын пришел в себя после наркоза, когда его загружали в скорую, потому что на его лицо лил дождь.
«После наркоза озноб, трясущаяся машина, никаких одеял и спокойной обстановки, ребенок не понимает, куда и зачем его везут. Сказать, что я была в шоке, не сказать ничего!» — это слова многодетной мамы.

Рассказав свою историю, Ксения задала вопрос: неужели нельзя организовать палату для того, чтобы ребенок мог в спокойных условиях уйти в медикаментозный сон и из него выйти прямо в Перинатальном центре? Или купить аппарат МРТ в больницу? Если это невозможно, то почему не сделать перевозку детей более комфортной и безопасной?

Крик души петрозаводчанки услышал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице министр написал, что ситуацию с проведением МРТ в Детской республиканской больнице будут исправлять.

«Решение радикальное. В прошлом году мы подготовили полностью помещение под ядерно-магнитно-резонансный томограф в Д. Б. Должны были закупить его в 2021 году. Но ЯМРТ, который хотели приобрести, не входит в перечень оборудования, возможного для покупки при реализации программы модернизации первичного звена. В связи с этим мы вынуждены были перенести закупку на 2022 год и заложили в бюджет 100 млн рублей. Примерная стоимость ЯМРТ от 70 до 100 млн рублей», — написал Михаил Охлопков.

А пока ситуация с приобретением аппарата не решена, министр здравоохранения сам выедет в ДРБ и лично проведет аудит транспортировки больных для исправления допущенных ошибок.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-08-26 12:10:29
Лечение убивает, но если всё-таки не убило, будешь жить очень долго.
Гражданин
2021-08-26 12:03:53
Ничего удивительного, кто сталкивался с "голиковкой развитой" медициной, поймёт её, бардак кругом, потому как это не нужно никому,кроме народа, сейчас пенсионерам по 10 тыс. пообещали, пойдут голосовать, а что толку то!?
Гость
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