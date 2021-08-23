Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем

Петрозаводчанка рассказала, какой ужас она испытала от действий врачей Детской республиканской больницы, которые делали ее сыну МРТ.

Жительница Петрозаводска, многодетная мама, спортсменка, тренер по настольному теннису попала в ситуацию, от которой пришла в ужас.

На своей странице Ксения написала, как в Детской республиканской больнице делали МРТ ее 7-летнему сыну. Действия врачей, транспортировавших ребенка на процедуру, которая проводилась в соседнем здании, привели в шок многодетную мать.

По словам Ксении, 24 августа ее старшему сыну делали МРТ в Детской республиканской больнице, но так как необходимой аппаратуры в больнице нет, то детей перевозят на машине скорой помощи в Перинатальный центр, расположенный рядом.



Фото: © «Столица на Онего»

«Так получилось, что вместо масочного наркоза сыну нужно было делать внутривенный. Вся подготовка проводится в больнице, то есть ребенку катетер ставят в ДРБ, а наркоз делают уже прямо в кабинете МРТ, то есть в Перинатальном центре. Мой сын очень боится врачей, и после получасового мучения бригада анестезиологов приняла решение вводить в медикаментозный сон сразу в больнице, до транспортировки», — объяснила Ксения.



Фото: © «Столица на Онего»

А дальше, по ее словам, начался кошмар.

«Ребенок в одной футболке и штанах под одноразовой пеленкой перекладывается на каталку, и под проливным дождем и уже под наркозом мы везем его до скорой, которая доставляет ребенка в Перинатальный центр. Скорая помощь лохматых годов везет по всем ямам и кочкам ребенка без сознания, не зафиксированного (я и два анестезиолога держим его на каталке, чтобы он не упал). На подъезде в Перинатальный центр никто не встречает, мы снова под проливным дождем везем сына через центральный вход, мимо охраны, кучи пациентов и через многочисленные двери, которые мы также открываем сами. Дальше добавление в катетер наркоза, чтобы сын не проснулся во время исследования, и обратная процедура такая же: двери, проливной дождь, разваливающаяся машина скорой помощи и ямы», — написала мама ребенка, пришедшая в ужас от таких медицинских услуг.

Как отметила Ксения, сын пришел в себя после наркоза, когда его загружали в скорую, потому что на его лицо лил дождь.

«После наркоза озноб, трясущаяся машина, никаких одеял и спокойной обстановки, ребенок не понимает, куда и зачем его везут. Сказать, что я была в шоке, не сказать ничего!» — это слова многодетной мамы.

Рассказав свою историю, Ксения задала вопрос: неужели нельзя организовать палату для того, чтобы ребенок мог в спокойных условиях уйти в медикаментозный сон и из него выйти прямо в Перинатальном центре? Или купить аппарат МРТ в больницу? Если это невозможно, то почему не сделать перевозку детей более комфортной и безопасной?

Крик души петрозаводчанки услышал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице министр написал, что ситуацию с проведением МРТ в Детской республиканской больнице будут исправлять.

«Решение радикальное. В прошлом году мы подготовили полностью помещение под ядерно-магнитно-резонансный томограф в Д. Б. Должны были закупить его в 2021 году. Но ЯМРТ, который хотели приобрести, не входит в перечень оборудования, возможного для покупки при реализации программы модернизации первичного звена. В связи с этим мы вынуждены были перенести закупку на 2022 год и заложили в бюджет 100 млн рублей. Примерная стоимость ЯМРТ от 70 до 100 млн рублей», — написал Михаил Охлопков.

А пока ситуация с приобретением аппарата не решена, министр здравоохранения сам выедет в ДРБ и лично проведет аудит транспортировки больных для исправления допущенных ошибок.