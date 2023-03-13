Глава Минздрава Карелии попросил меньше есть соли, чтобы не умереть раньше времени

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о вреде поваренной соли.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что человечество слишком много употребляет соли. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем человек съедает в сутки 10,8 грамма соли, что более чем в 2 раза превышает норму в 5 граммов в день.

«Поваренная соль состоит на 40% из натрия и на 60% из хлора. Оба минерала отвечают за регуляцию жидкости в наших организмах. Кроме того, хлор входит в состав желудочного сока, а натрий необходим для поддержания работы мышц и нервной системы. Но, несмотря на полезные свойства поваренной соли, при чрезмерном употреблении она может быть опасной для здоровья. Такое большое употребление пищевой соли стало главным фактором риска заболеваний и смертей, связанных с питанием», - пояснил Михаил Охлопков.

По оценкам ВОЗ, общемировые стремления по снижению потребления соли могут спасти 7 миллионов жизней к 2030 году.

Что необходимо сделать, чтобы снизить потребления соли:

• производителям необходимо меньше класть или не класть совсем соль в продукты, установить целевые показатели по количеству соли в продуктах;

• маркировать упаковки с продуктами, указывая содержание натрия;

• во всех медиа максимально продвигать информацию по сокращению потребления соли/натрия.