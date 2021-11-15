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Глава Минздрава Карелии посетил семью жительницы Олонца, которая собиралась лечь умирать рядом с мужем

Новости. Общество
16:06, 27 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков поделился итогами поездки в Олонец, где возникли проблемы с организацией медпомощи пациенту, нуждающемуся в гемодиализе.

Михаил Охлопков заявил, что нуждающегося в гемодиализе олонецкого пациента будут возить на процедуру, помощь при его доставке окажут спасатели. Также больного осморят врачи под руководством главного невролога Карелии. Об этом министр рассказал в соцсети после визита в Олонецкий район.

«Во-первых, договорились с руководством комплексного центра социальной работы Олонецкого района о том, что один раз в неделю центром будет предоставляться автомобиль для транспортировки больного в Лодейное Поле, к месту гемодиализа и обратно. Два раза в неделю больного будем возить на гемодиализ транспортом ЦРБ. Во-вторых, так как пациент маломобильный, помощь в транспортировке готовы оказать бойцы местного подразделения МЧС. Они будут помогать посадить больного в машину и по возвращении с гемодиализа — высадить. В-третьих, на следующей неделе, во вторник, больной будет осмотрен на дому бригадой врачей Республиканской больницы им. В. А. Баранова под руководством главного невролога Карелии Владислава Игоревича Максимова», — поделился итогами поездки Михаил Охлопков.

Напомним, в социальной сети ВКонтакте жительница Олонца написала, что ее муж имеет тяжелое заболевание почек, и он не может добиться помощи в доставке из Олонца в Лодейное Поле, к месту гемодиализа, который требуется ему три раза в неделю, а также не получает необходимых лекарств. Женщина в отчаянии написала в соцсети: «Я просто лягу, обниму мужа, и мы медленно будем умирать». О своей проблеме олончанка написала также в личные сообщения министру здравоохранения Республики Карелия Михаилу Охлопкову. Он принял решение выехать на место событий. 

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Комментарии

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Grek
2021-11-27 17:34:04
Молодец , но это должны решать подчинённые структуры , а министру надо с них спрашивать , а кого то и выгонять за плохую работу ..
Мечтатель
2021-11-27 16:40:17
Один случай из тысячи...проблем....показуза!?! А могло и не быть этого, будь он настоящим министром, который медицину в районах не оптимизировал,а наоборот,поднимал и завозил бы туда нужное оборудование! В стране денег полно, только не для людей....ни хрена не хотят делать....
кир
2021-11-27 17:14:43
Мечтатель, простой наш, ты никогда не был начальником. Даже маленьким, а всё лезешь управлять. Нормальный министр, трудолюбивый, знающий специалист, - подтвердил кот. А он в людях не ошибается.
Вася
2021-11-27 17:11:22
Мечтатель, кредит возьми напоследок.
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