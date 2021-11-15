Глава Минздрава Карелии посетил семью жительницы Олонца, которая собиралась лечь умирать рядом с мужем

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков поделился итогами поездки в Олонец, где возникли проблемы с организацией медпомощи пациенту, нуждающемуся в гемодиализе.

Михаил Охлопков заявил, что нуждающегося в гемодиализе олонецкого пациента будут возить на процедуру, помощь при его доставке окажут спасатели. Также больного осморят врачи под руководством главного невролога Карелии. Об этом министр рассказал в соцсети после визита в Олонецкий район.

«Во-первых, договорились с руководством комплексного центра социальной работы Олонецкого района о том, что один раз в неделю центром будет предоставляться автомобиль для транспортировки больного в Лодейное Поле, к месту гемодиализа и обратно. Два раза в неделю больного будем возить на гемодиализ транспортом ЦРБ. Во-вторых, так как пациент маломобильный, помощь в транспортировке готовы оказать бойцы местного подразделения МЧС. Они будут помогать посадить больного в машину и по возвращении с гемодиализа — высадить. В-третьих, на следующей неделе, во вторник, больной будет осмотрен на дому бригадой врачей Республиканской больницы им. В. А. Баранова под руководством главного невролога Карелии Владислава Игоревича Максимова», — поделился итогами поездки Михаил Охлопков.

Напомним, в социальной сети ВКонтакте жительница Олонца написала, что ее муж имеет тяжелое заболевание почек, и он не может добиться помощи в доставке из Олонца в Лодейное Поле, к месту гемодиализа, который требуется ему три раза в неделю, а также не получает необходимых лекарств. Женщина в отчаянии написала в соцсети: «Я просто лягу, обниму мужа, и мы медленно будем умирать». О своей проблеме олончанка написала также в личные сообщения министру здравоохранения Республики Карелия Михаилу Охлопкову. Он принял решение выехать на место событий.