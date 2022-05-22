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Глава Минздрава Карелии предупредил о новой вспышке коронавируса с высокой смертностью

Новости. Общество
13:27, 23 Мая 2022
фото: © Liu Fang / Xinhua / Global Look Press

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о том, что в республике на сегодняшний день имеется тренд к увеличению заболеваемости: вспышка коронавируса вероятна из-за низкого уровня коллективного иммунитета.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что, хотя многие из нас уже стали забывать о коронавирусе, при этом он никуда не делся.

«Ежедневные сводки показывают, что заболеваемость в России и в мире растёт вторую неделю подряд. По данным Минздрава России, с 15 по 21 мая в мире зарегистрировано более 5,7 млн заражений, что на 70% больше, чем за предыдущую неделю и соответствует уровню конца апреля. Смертность также резко пошла вверх. За семь дней из-за ковида умерли 24,9 тысяч человек, что выше показателя прошлой недели сразу на 134%», — такие цифры привел Охлопков.

Также министр здравоохранения Карелии отметил, что и в нашей республике заболеваемость коронавирусом тоже имеет тренд к увеличению.

«Да, пока не такой сильный, но, вероятно, мы можем столкнуться в ближайшей перспективе даже с экспоненциальным ростом (возрастание величины — ред.) числа инфицированных. Если в середине февраля коллективный иммунитет в республике составлял 87%, то по данным на 20 мая — 38,2% (по российской Федерации — 35,6%). С таким уровнем коллективного иммунитета вспышка ковида ожидаема», — заявил Михаил Охлопков.

Министр напомнил, что лучший способ защитить себя от тяжёлых осложнений — вакцинироваться и ревакцинироваться, особенно тем, кто собирается в отпуск за пределы Карелии.

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