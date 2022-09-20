Глава Минздрава Карелии предупредил об опасных паразитах

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал об опасности различных гельминтов и паразитов, встречающихся в республике.

Карелия отличается широким ареалом распространения различных гельминтов и паразитов. Связано это с особенностями региона, в частности, с развитыми рыболовством и охотой. Об этом Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

Так, 2013 года в Карелии из всех пациентов, поступивших в стационары, зарегистрированы 79% больных дифиллоботриозом, 6% — энтеробиозом (лечится амбулаторно), larva migrans (висцеральной формой) — 12%, описторхозом — 1%, токсакарозом — 2%. Один человек был болен трихинеллёзом (заболевание, связанное с некачественной обработкой охотничьих трофеев — диких зверей и птиц), двое — аскаридозом.

Михаил Охлопков привел пример из практики офтальмологического отделения Республиканской больницы им. В. А. Баранова, где было несколько случаев лечения офтальмомиаза, связанного с укусом овода и отложением личинок под кожей век.

«Офтальмолог удалил личинки и промыл ранку, больным назначалась антипаразитарная и местная антибактериальная терапия», — рассказал глава Минздрава Карелии.

Министр предупредил, что грязные руки — источник многочисленных глистных инвазий, заболеваний, которые вызываются паразитическими червями, живущими внутри организма.

«Существует более 300 гельминтозов. Существуют внекишечные и кишечные поражения. При этом вторые более распространены. Причинами патологий являются паразитические черви, наиболее распространенные из них — острицы. Они вызывают энтеробиоз. Не менее распространён аскаридоз. Причиной заболевания являются круглые черви длиной более двадцати сантиметров. Они размножаются в тонком кишечнике, что затрудняет диагностику, так как в кале практически не удаётся обнаружить ни взрослые особи, не личинки. У аскарид длительность жизни составляет несколько лет. Наиболее часто заражение возникает при нарушении гигиены. Личинки возбудителя из почвы попадают на овощи, ягоды и фрукты. Кроме того, заражение может произойти при заглатывании воды в открытых водоемах. Нередко дети заражаются гельминтами от домашних животных через грязные руки», — пишет Михаил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии советует соблюдать гигиену, чтобы не заразиться глистами. Для этого нужно регулярно мыть руки, особенно после контакта с животными, тщательно обрабатывать овощи, фрукты, ягоды, и правильно готовьте мясо и рыбу. Кроме того, важно избегать контакта с заболевшими людьми.