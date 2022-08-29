Глава Минздрава Карелии приглашает петрозаводчан пройти «10 000 шагов с врачом»

В Петрозаводске состоится профилактическая акция — «10 000 шагов с врачом».

В субботу, 24 сентября, с 11:00 до 14:00 на набережной Онежского озера состоится ежегодная профилактическая акция — «10 000 шагов с врачом». Жители Петрозаводска смогут пройти дистанцию от памятника О. В. Куусинену до памятника Петру I и обратно. Организаторы мероприятия готовят для участников культурную программу. Участников ждут физическая разминка, тренинг по скандинавской ходьбе, танцы по программе «Ситти-данс», интерактивные физические игры, измерение артериального давления, пульсоксиметрия и много многое другое. Об этом пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Напомню, что 10 000 шагов уже многие годы считаются „золотым стандартом“, рекомендуются всем, кто хочет иметь здоровое сердце и сосуды, а также для похудения и общего оздоровления. Физическая активность снижает риск инфарктов, инсультов, улучшает состояние сосудов и сердца. 10 000 шагов, это примерно 8 км, кто-то сможет пройти их быстрее, кто-то медленнее. Однако важнее всё-таки потраченное время (не меньше 30 минут за раз) и регулярность физических нагрузок. Кстати, самое безопасное и полезное для гипертоников и сердечников упражнение кардиологическая ходьба, то есть максимально быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки. Кроме тренировки, улучшения тонуса сосудов и мышц при ходьбе также немного встряхиваются органы брюшной полости, живота благодаря этому они лучше кровоснабжаются и тоже оздоравливаются», — пишет министр.