Глава Минздрава Карелии рассказал, что нельзя есть на ужин

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков дал советы по правильному питанию.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков рассказал о гастрономической привычке, которая объединяет всех граждан России независимо от часового пояса и климатической зоны. Это хлеб на завтрак.

"Кто-то мажет хлеб маслом, кто-то кладёт сверху колбасу, а кто- то просто ест булку из ближайшей булочной. Но за таким вкусным завтраком, состоящим только из хлеба на постоянной основе, кроется определенный риск для организма", - написал Михаил Охлопков.

В среднем белый хлеб, по словам министра, на 100 грамм содержит 250 ккал. Для сравнения, если съесть на завтрак 100 грамм тунца и 200 грамм брюссельской капусты, то вы уложитесь в 202 ккал! Но это будет сбалансированный, сытный и полезный завтрак. В отличие от белого хлеба, в котором полезные вещества и клетчатка практически отсутствуют, так как для его приготовления используется мука из шлифованного зерна — сырья без оболочки. А оболочка зерна как раз и содержит основную пользу для организма!

Кроме того, предупредил врач Михаил Охлопков, в недорогом белом хлебе можно встретить опасную добавку — бромат калия или Е924-а. Ее используют для того, чтобы придать выпечке пышность. Благодаря низкой цене хлебобулочные изделия с такой добавкой пользуются спросом у покупателей. Однако последние исследования показали, что она играет не последнюю роль в возникновении онкологии щитовидной железы и развитии почечной недостаточности. По этой причине в ряде стран Е-924а запрещён, но в РФ эксперты регулярно обнаруживают его при проверках хлеба.

"Но это не означает, что есть хлеб вовсе нельзя! Необходимо знать меру и внимательно относиться к выбору продуктов. Например, наибольшее количество питательных веществ содержится в бездрожжевых изделиях, приготовленных из цельного зерна с добавлением отрубей. Хорошо запомнить правило. Углеводы, мучные изделия и фрукты, лучше есть до 12 часов дня. Ужин должен быть до восьми вечера. Лучший вариант - мясо или рыба с салатом из огурцов, капусты и микса зеленых трав. Морковь и свёклу на ужин лучше не есть", - посоветовал глава Минздрава, хирург Михаил Охлопков и напомнил, что правильное питание - это ваш вклад в собственное здоровье.