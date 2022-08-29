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Глава Минздрава Карелии рассказал, как сберечь иммунитет

Новости. Общество
07:25, 19 Сентября 2022
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, как следует заботиться об иммунитете.

Михаил Охлопков заявил, что иммунная система служит барьером на пути микроорганизмов, вызывающих развитие заболеваний.

Министр пояснил, что защита иммунной системы будет низкой, если человек ведёт малоподвижный образ жизни. Также на иммунитет негативно влияет неправильное питание: оно приводит к недостатку микроэлементов, нужных иммунной системе.

По словам Охлопкова для нормальной работы иммунитета нужны здоровый образ жизни и здоровое питание. Человеку необходимо есть фрукты и овощи ежедневно, отказаться от курения, заниматься регулярными физическими упражнениями.

Необходимо употреблять витамин С, или аскорбиновую кислоту. Он запускает восстановительные процессы, защищает организм от последствий стресса и участвует в подавлении воспалений. Витамин С в больших количествах содержится в шиповнике, добавил министр.

Также необходим витамин А, или ретинол. Он отвечает за барьерные функции слизистых оболочек. Вместе с витамином Е ретинол поддерживает иммунитет в нормальном состоянии.

Следует принимать селен и цинк. Микроэлементы препятствуют возникновению иммунодефицитов, так как стимулируют синтез антител.

Кроме того, для организма важным является отсутствие отрицательного стресса, рассказал Михаил Охлопков.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал, как ковид влияет на женщин и как на мужчин.

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