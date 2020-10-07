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Глава Минздрава Карелии рассказал о поступлении новых реанимобилей в районы (ФОТО)

Новости. Общество
18:20, 08 Октября 2020
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В больницы республики за два года поставлено 74 кареты скорой медицинской помощи и санитарных автомобиля.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсетях о плановом обновлении автопарка службы скорой медицинской помощи. Так, за два года в медицинские организации Карелия за счет различных источников финансирования поставлено 74 единицы специализированного транспорта: кареты скорой медицинской помощи и санитарные автомобили. На 53 автомашины, в том числе 16 реанимобилей, оснащение которых специальным оборудованием позволяет оказывать помощь пациентам в тяжелом состоянии уже во время транспортировки в больницу, были выделены средства из федерального бюджета.

"Особое внимание – центральным районным больницам. Большая часть новой техники задействована в оказании медицинской помощи жителям муниципальных районов", - отметил глава Минздрава республики.


Ранее сообщалось, что в больницы Карелии поступит 15 новых автомобилей "скорой".

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