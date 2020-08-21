В больницы Карелии поступит 15 новых автомобилей "скорой"

Продолжается обновление автопарка службы скорой медицинской помощи республики, сообщили в Минздраве Карелии.

До конца года в районные медицинские организации за счет средств федерального бюджета поступят 15 автомашин.

В Петрозаводск уже прибыли 5 автомобилей на базе Ford и два автомобиля на базе "УАЗ". Все автомашины полностью оснащены современным оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи.

После оформления документов кареты скорой помощи отправятся в распоряжение центральных районных больниц.

Напомним, что в этом году за счет средств федерального бюджета автопарк службы скорой помощи уже пополнился 22 реанимобилями.