Глава Минздрава Карелии рассказал о судьбе петрозаводской поликлиники №3

Городская поликлиника № 3 Петрозаводска остро нуждается в новых помещениях.

Существующее здание поликлиники на Первомайском проспекте уже не отвечает всем требованиям, которые предъявляются к подобного рода учреждениям, пишет министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

"Здесь есть несколько вариантов: подобрать помещения вблизи поликлиники для размещения ряда ее структурных подразделений, реконструкция здания с пристройкой дополнительных помещений, строительство нового современного здания. Конечно, в идеале всех жителей, которые получают медпомощь в этой поликлинике, устроил бы последний вариант, это требует времени. Строительство включено в проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая направлена на утверждение в Минздрав России", - сообщил глава регионального Минздрава.

По словам министра, отделение профилактики поликлиники переедет в новое здание в 280 кв. м. на проспекте Первомайском, 41. Оно было передано из муниципальной в республиканскую собственность.

"А пока мы сделали ремонт в существующем здании поликлиники, обустроили входную зону, сделали удобную навигацию, приобрели и приобретаем новое оборудование для диагностики. Построили пандус для маломобильных граждан. На него из республиканского бюджета было выделено 1,3 млн рублей", - рассказал Михаил Охлопков.

По его словам, также планируется строительство нового здания филиала поликлиники в Соломенном. Здесь уже определён земельный участок.

Ранее возможность строительства новой поликлиники в Петрозаводске обсудили в парламенте Карелии.