Возможность строительства новой поликлиники в Петрозаводске обсудили в парламенте Карелии

Здание ГБУЗ РК "Городская поликлиника № 3" в Петрозаводске находится в плачевном состоянии, но власти не могут принять единое решение о путях решения этой проблемы.

Вопрос о состоянии поликлиники обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Здание поликлиники, построенное более 60 лет назад, не отвечает современным требованиям, его пропускной способности не хватает для обслуживания населения. По словам главного врача учреждения Ольги Романенко, последний раз обследование здания проводилось 9 лет назад, и тогда экспертиза признала, что поликлиника пригодна для эксплуатации после реконструкции. Депутаты высказали сомнения в актуальности этой экспертизы – за прошедшие годы износ здания мог увеличиться, а к окончанию реконструкции оно может стать аварийным и подлежащим сносу. На заседании комитата были представлены три варианта решения проблемы, в том числе, строительства нового здания. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".