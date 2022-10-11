Глава Минздрава Карелии рассказал, почему обязательно надо есть квашеную капусту

Квашеная капуста - очень полезный продукт, особенно для тех, кто живёт на Севере, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что в 100 граммах квашеной капусты содержится суточная доза витамина С, который нужен для нашей иммунной системы. "Важно такую капусту употреблять в пищу во время эпидемий вирусных заболеваний, в весенне-осенний период", - отметил глава Минздрава, врач-хирург Михаил Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, уникальность квашеной капусты заключаетсмя в том, что в ней много минералов: кальция, магния, железа, натрия, цинка.

"За счёт кисломолочных бактерий этот суперпродукт нормализует микрофлору и снижает риск онкологии кишечника, является профилактикой гастрита с пониженной кислотностью, а также запоров", - пояснил Михаил Охлопков.

Также в сообщении министра указывается, что такую капусту можно употреблять больным сахарным диабетом (если при закваске не использовался сахар) и беременным - особенно в период токсикоза. Она снижает уровень холестерина в крови, а при регулярном приёме продукта происходит профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Но в употреблении этого полезного продукта есть и обратная сторона, отметил автор поста: квашеная капуста не рекомендуется при метеоризме (она увеличивает газообразование). А повышенная кислотность желудка, обострение гастрита, язвенная болезнь желудка, панкреатит, заболевания почек являются противопоказанием к употреблению капусты.