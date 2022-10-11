Глава Минздрава Карелии разъяснил, как немощным не попасть под мобилизацию

Михаил Охлопков рассказал, как пройти медкомиссию больным жителям республики, чтобы не быть по ошибке призванным на службу в зону спецоперации.

В минувший вторник, 11 октября, в ходе прямой линии, где обсуждали вопросы мобилизации, глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков объяснил как немощным не попасть под призыв на службу в зону СВО.

«Мы проводим медосвидетельствование с целью, чтобы тяжелобольные люди, немощные не попали под мобилизацию. В первую очередь, со всеми документами человек обращается в военкомат. Там сидит медицинский работник, который рассматривает документы и выдает направление в поликлинику. С направлением призывник напрямую обращается уже к заведующему. И заведующий поликлиникой направляет непосредственно к специалисту, у которого нужно пройти обследование, чтобы подтвердить диагноз. После, если что-то будет подтверждено, больной будет направлен в военную комиссию», — объяснил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Также глава Минздрава уточнил, что медкомиссию можно пройти в любом районе Карелии, но для этого необходимо будет приехать в центральную районную больницу.

Ранее военком сообщил, как отслеживает судьбу мобилизованных военнослужащих.