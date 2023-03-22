Глава Минздрава Карелии тепло поздравил с днем рождения врача и митрополита Карельской епархии Константина

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поздравил с днем рождения врача и митрополита Карельской епархии Константина, поблагодарив за духовную помощь больным и страждущим.

«Сейчас все люди с особой надеждой смотрят на врача, ожидая от него не только высочайший профессионализм, но и особое милосердие к человеку». Эти правильные и актуальные слова сказал митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Сегодня глава Карельской митрополии отмечает свой день рождения.

Владыка Константин сам врач. В 1974 году он окончил лечебный факультет Винницкого медицинского института и работал участковым врачом, затем старшим врачом бригады интенсивной терапии в районной больнице, в 1980–1982 годы — ассистентом, затем старшим преподавателем в Брянском педагогическом институте.

«Благодарю Вас, владыка, за постоянную поддержку, соучастие и духовную помощь больным и страждущим. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет, сил и энергии в пастырском служении! Бог в помощь! Будьте здравы и Господом хранимы всегда!» — написал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.