Глава Минздрава Карелии: Вирус стал убивать чаще

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии написал откровенный пост об атипрививочниках и смертности от коронавируса.

«Статистика по умершим от COVID-19 не утешительна: ежедневно по результатам патологоанатомических исследований в России регистрируется огромное число случаев смерти от коронавируса. В Карелии мы также регистрируем несколько смертей ежедневно. Уже сегодня понятно, что смертность избыточна. Даже по сравнению с предыдущими периодами, например, летним, количество летальных исходов значительно увеличилось. Штамм «Дельта» заражает и убивает в два раза чаще и быстрее, чем «Уханьский», — сказал Михаил Охлопков. — «Кто виноват?» и «Что делать?». Отвечу на эти «два проклятых российских вопроса». Во-первых, «Дельта», как уже я сказал, в два раза заразнее предыдущих вариантов ковида. Если в первые волны один инфицированный человек заражал до четырёх неинфицированных, то сейчас — от одного заражённого инфицируются до восьми человек. Число мутаций в РНК прямо пропорционально числу копий ковида. Если заражённых коронавирусом много — новые штаммы появляются чаще. Так было в Индии, где в конце 2020 года и начала распространяться «Дельта». Во-вторых, возможная смертность от нового штамма увеличилась в два раза: вирус стал убивать чаще».

Так что же делать? Есть надежда? Или «мы все умрём»?

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