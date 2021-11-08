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Глава Минздрава Карелии: Вирус стал убивать чаще

Новости. Общество
12:43, 08 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии написал откровенный пост об атипрививочниках и смертности от коронавируса.

«Статистика по умершим от COVID-19 не утешительна: ежедневно по результатам патологоанатомических исследований в России регистрируется огромное число случаев смерти от коронавируса. В Карелии мы также регистрируем несколько смертей ежедневно. Уже сегодня понятно, что смертность избыточна. Даже по сравнению с предыдущими периодами, например, летним, количество летальных исходов значительно увеличилось. Штамм «Дельта» заражает и убивает в два раза чаще и быстрее, чем «Уханьский», — сказал Михаил Охлопков. — «Кто виноват?» и «Что делать?». Отвечу на эти «два проклятых российских вопроса». Во-первых, «Дельта», как уже я сказал, в два раза заразнее предыдущих вариантов ковида. Если в первые волны один инфицированный человек заражал до четырёх неинфицированных, то сейчас — от одного заражённого инфицируются до восьми человек. Число мутаций в РНК прямо пропорционально числу копий ковида. Если заражённых коронавирусом много — новые штаммы появляются чаще. Так было в Индии, где в конце 2020 года и начала распространяться «Дельта». Во-вторых, возможная смертность от нового штамма увеличилась в два раза: вирус стал убивать чаще».

Так что же делать? Есть надежда? Или «мы все умрём»?

Ответы на эти вопросы смотрите здесь.

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Комментарии

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nae
2021-11-08 14:21:21
"Если в первые волны один инфицированный человек заражал до четырёх неинфицированных, то сейчас — от одного заражённого инфицируются до восьми человек."

Когда я болел ковидом, жена не болела. Это как? Никто объяснить не может.
карел
2021-11-08 13:51:04
Чем два года занимались ? Почему запустили ситуацию с этим вирусом ?
Эно
2021-11-08 13:20:53
может не надо было медицину раком ставить? Ну признайся, что вы не о простом народе беспокоитесь
Leopol'd
2021-11-08 13:19:35
А он не хочет посмотреть cтатистику Исландии, Италии и пр.? Уже и вакцинация 80%, и вакцины качественные, и население верит правительству, а болеют всё так же!
Дима
2021-11-08 14:09:31
Leopol'd, вот именно.
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