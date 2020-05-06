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Глава Минздрава России озвучил результаты испытаний отечественной вакцины от Covid-19

Новости. Общество
22:00, 06 Мая 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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Доклинические испытания отечественных вакцин от коронавируса продолжаются, уже есть обнадеживающие результаты.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко  6 мая на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья, пишет ТАСС.

"Сегодня идут доклинические исследования [вакцин]  Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать", – сообщил он в среду на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 559 и сейчас составляет 165 929 человек во всех регионах страны.

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