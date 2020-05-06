Глава Минздрава России озвучил результаты испытаний отечественной вакцины от Covid-19

Доклинические испытания отечественных вакцин от коронавируса продолжаются, уже есть обнадеживающие результаты.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 6 мая на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья, пишет ТАСС.

"Сегодня идут доклинические исследования [вакцин] Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать", – сообщил он в среду на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 559 и сейчас составляет 165 929 человек во всех регионах страны.