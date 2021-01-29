Глава Минздрава России пообещал помочь в развитии пульмонологической службы Карелии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Республиканскую больницу им. В.А. Баранова.

Как сообщили в Минздраве Карелии, знакомство с Республиканской больницей Михаил Мурашко начал с приемного отделения, побывал в подразделениях регионального сосудистого центра, ангиографическом кабинете, клинико-диагностической лаборатории, хирургическом отделении и респираторном центре.

Региональным сосудистым центром круглосуточно оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, а также консультативная и лечебно-диагностическая помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящимся на лечении в медицинских организациях Республики Карелия.

Современное оснащение ангиографического отделения, высокая квалификация специалистов позволяют выполнять высокотехнологичные вмешательства пациентам с острым коронарным синдромом. Есть возможность эффективно их лечить в Петрозаводске, не прибегая к помощи центральных клиник. Наличие нескольких операционных позволяет разделить потоки пациентов на "плановые" и "срочные". Соответственно, в "плановой" операционной выполняются любые, в том числе и длительные вмешательства, без опасения «задержать» оказание помощи экстренному пациенту. Несмотря на ограничительные мероприятия, связанные со сложной эпидемической ситуацией по COVID-19, оказание помощи не останавливается. По словам главного врача РБ Тамази Карапетяна, всего в 2020 году в отделении выполнено 3412 вмешательств, включая чрезкожные коронарные вмешательства, при этом 282 пациента переведены из первичных сосудистых отделений в районах республики. Число пациентов с ОНМК, госпитализированных в первые сутки, увеличилось по сравнению с 2019 годом: 965 в 2020 году, 941 - в 2019 году.

В клинико-диагностической лаборатории Михаилу Мурашко продемонстрировали оснащение современным оборудованием, рассказали о функционировании лабораторной информационной системы. За 2020 год всего выполнено 1193340 исследований, в том числе для Прионежского филиала.

В хирургическом отделении в 2019 году выполнен ремонт. На ремонтные работы и оснащение отделения потрачено 86 миллионов рублей, в том числе 18 миллионов — на покупку медицинской техники. В отделении оборудованы самые современные операционные. Активно идет процесс обучения врачей высоким медицинским технологиям. Специализированную помощь в хирургическом отделении в 2020 году получили 1653 пациента, выполнено 1490 операций.

Михаила Мурашко заинтересовал опыт работы респираторного центра – уникальное сочетание функциональной диагностики заболеваний органов дыхания и клинической работы врачей-специалистов: пульмонологов, торакальных хирургов и аллергологов, - что позволяет осуществлять комплексную оценку состояния больного и подобрать наиболее сбалансированную терапию. Министр поручил подготовить предложения по дальнейшему развитию пульмонологической службы Карелии, включая модернизацию оборудования.

Во время общения с журналистами Михаил Мурашко сказал, что он не первый раз в Карелии и детально знает систему здравоохранения республики.

"Здравоохранение в Карелии развивается в последние годы. Есть, конечно, и то, что требует улучшения. Мы планируем направить 3,3 млрд рублей на модернизацию первичного звена, потому что поликлиника – это первое учреждение, куда обращается человек за помощью. Средства, в первую очередь, пойдут на ремонты и строительство поликлиник, приобретение оборудования и автотранспорта, и часть автомобилей была приобретена ещё в декабре 2020 года и уже поступила в медицинские организации. Но помимо таких приобретений, должны происходить определенные изменения, которые бы чувствовал каждый житель страны, в частности, различные сервисы для удобства населения. Сегодня мы уже делаем первые такие шаги: появилась, например, запись на вакцинацию против коронавируса через сайт "Госуслуги", через мобильное приложение", - отметил руководитель Минздрава России.

Напомним, глава Минздрава находился 29 января в Петрозаводске с группой руководителей органов власти федерального уровня во главе с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Михаил Мурашко проверил, как в Карелии делают прививки от коронавируса, и остался доволен