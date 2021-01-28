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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проверил, как в Карелии делают прививки от коронавируса, и остался доволен (ФОТО)

Новости. Общество
16:25, 29 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверил, как организована вакцинация против коронавируса в Карелии, посетив в Петрозаводске поликлинику №2.

В поликлинике №2 федерального министра интересовала организация вакцинации граждан против коронавируса и диспансерного наблюдения больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, перенесших ковид.

И.о. главного врача Лариса Горелова рассказала Михаилу Мурашко, что поликлиника начала вакцинацию первой - в ноябре прошлого года здесь привили 42 медика.

Министру показали пункт вакцинации - два терапевтических кабинета для осмотра перед вакцинацией, прививочный кабинет и комнату краткосрочного наблюдения после вакцинации.

Во время посещения министра в терапевтическом кабинете 31-летнему петрозаводчанину проверяли сатурацию перед прививкой. Молодой человек рассказал Михаилу Мурашко, что записался на вакцинацию через сайт Госуслуг.



В это время в соседнем кабинете прививку от коронавируса делали 64-летнему пенсионеру.



А в очереди сидела пожилая пара. Пенсионеры признались, что решили сделать прививку по совету детей.

Михаил Мурашко спросил у медработниц, были ли у кого-то из привитых осложнения, и они ответили, что не было.

В поликлинике №2 первым компонентом вакцины "Спутник V" привили уже 617 человек. Среди них более 40 процентов – это люди старше 60 лет.

Предварительная запись осуществляется несколькими способами: через портал Госуслуг, по специально выделенному номеру телефона, представленному на сайте поликлиники, в информационном центре 122, при личном визите в специально выделенный кабинет на первом этаже.

Министру рассказали, что на территории Карелия работают 24 пункта вакцинации: на базе всех центральных районных больниц, городских поликлиник Петрозаводска, поликлиник "РЖД" и Кондопожского ЦБК. В районах организуется работа мобильных пунктов вакцинации для людей, проживающих в труднодоступных, малонаселенных пунктах.

Для хранения вакцины предприятие "Карелфарм" дополнительно закупило холодильное оборудование, имеется рефрижератор для ее перевозки.

В республику по линии федерального Минздрава централизованно поступило 6142 дозы вакцины "Спутник V".

Михаил Мурашко подтвердил, что на этой неделе ожидается поставка еще около 10 тысяч доз, затем - очередные партии. Всего планируется вакцинировать более половины взрослых жителей Карелии – примерно 300 тысяч человек.

Всего в республике на 29 января первым компонентом вакцины "Спутник V" привито 5526 человек, в том числе лица старше 60-ти лет – 1875 человек, полностью вакцинировано (введено оба компонента вакцины) – 454 человека.

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Комментарии

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zanoza
2021-01-29 16:33:58
Через сайт Госуслуг записаться невозможно, по телефону тоже, тебя просто сбрасывают или идёт голосовое сообщение, что абонент говорит по другой линии, только в самой поликлинике можно записаться, но туда лишний раз идти не очень то и хочется.
Мария
2021-01-29 17:00:17
zanoza, я записалась за три минуты через госуслуги в поликлинику 2. Вообще без проблем. Открывают запись на две недели по мере получения вакцины. Очень удобно и просто.
Aqweds
2021-01-29 16:51:28
zanoza, не вносите панику, на сайте Госуслуг запись работает.
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