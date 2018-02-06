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Новости. Общество
15:38, 06 Февраля 2018

Глава МРСК Северо-Запада проинспектировал, как расчищают просеки ЛЭП в Карелии

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В регионе работает объединенный штаб с участием энергетиков, арендаторов леса, подрядчиков, представителей лесничеств и органов местной власти.

Генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин проверил ход работ по расчистке и расширению просек ЛЭП в нескольких районах Республики Карелия.

Порядка девяти тысяч деревьев, угрожающих падением на воздушные линии электропередачи, уже убрано на территории республики. К работе по валке и расчистке помимо собственных сил и средств электросетевой компании, привлечены персонал и техника подрядчиков и арендаторов леса. В настоящее время расчистка просек от древесно-кустарниковой растительности продолжается в южных, западных и северных районах республики.

Повышенное внимание уделяется вырубке деревьев там, где в другое время года местность становится труднодоступной из-за заболоченности и водных преград. Особый акцент - на готовности резервных источников снабжения электроэнергией и персонала для оперативного подключения потребителей в населенных пунктах, в окрестностях которых идет работа по уборке деревьев. Для персонала, производящего расчистку и расширение просек, вдоль трасс ЛЭП предусмотрено горячее питание в отапливаемых палатках.

Пути решения актуальных вопросов организации работ по повышению надежности электроснабжения обсуждались в Петрозаводске генеральным директором МРСК Северо-Запада с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Итогом переговоров стала разработка двустороннего соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия и МРСК Северо-Запада по вопросу проведения работ по рубке угрожающих падением деревьев и расширению охранных зон линий электропередачи на землях лесного фонда.

Напомним, полномасштабные работы по уборке деревьев, угрожающих падением на ЛЭП, развернулись в Карелии после прохождения штормовых циклонов в декабре-январе. Аномально теплое начало зимы, обильные снегопады с дождем и шквалистым ветром стали причинами отключений электроснабжения в ряде районов республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
vist
2018-02-06 16:23:01
Видимо снежные циклоны вызвали стремительный рост деревьев. которые до этого не росли и находились в анабиозе.
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