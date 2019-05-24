Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш

Так руководитель Кедрозерского сельского поселения Анатолий Папченков отреагировал на предложение карельских чиновников об упразднении населенных пунктов.

По словам главы, его возмутило письмо исполняющего обязанности министра экономического развития и промышленности Карелии Дмитрия Кислова, которое было разослано в районы республики. Высокопоставленный карельский чиновник попросил районные власти предоставить предложения по перечню населенных пунктов, которые "целесообразно упразднить в целях оптимизации расходов бюджетной сферы".

"Я получил такое обращение от администрации Кондопожского района, к которому относится наше поселение и отправил в ответ кукиш с просьбой передать мой ответ в министерство экономического развития Карелии", - рассказал Анатолий Папченков "Столице на Онего".

Глава Кедрозерского сельского поселения выразил удивление позицией республиканских властей, которое занялось упразднением населенных пунктов. Как отметил Папченков, в его поселении, наоборот, давно стоит вопрос об их воссоздании, но действующее законодательство только препятствует этому.

"Мы хотели возродить бывшие деревни Кедрозеро и Колгостров, но, оказывается, по действующему законодательству нам необходимо провести опрос граждан, проживающих на территории нашего муниципального образования, чтобы выяснить, не возражают ли они против появления двух новых населенных пунктов, поскольку это может отразиться на финансировании поселения", - пояснил Папченков.

Как сообщил глава поселения, республиканское министерство экономического развития и промышленности запросило у районов предложения по упразднению населенных пунктов перед совещанием по вопросу изменения статуса муниципальных образований, которое планируется провести 29 мая.