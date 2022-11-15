Глава МВД Карелии Дмитрий Сергеев получил орден за особо выдающиеся заслуги

Министр внутренних дел Карелии генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев удостоен государственной награды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев посвятил службе в органах внутренних дел более 30 лет. И почти 7 лет он возглавляет ведомство Карелии.

«Дмитрий Николаевич вложил немало сил в укрепление законности и правопорядка на территории республики. Под его чутким руководством полиция Карелии удерживает лидерские позиции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, общее число зарегистрированных преступлений снижается, а уровень доверия населения к полиции ежегодно растёт», — отмечается в сообщении МВД республики.

Вклад генерал-майора полиции по достоинству оценён руководством страны, поэтому министр внутренних дел по Республике Карелия Дмитрий Сергеев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Эту государственную награду ему накануне вручил главный федеральный инспектор по Республике Карелия Иван Сивин.

«Такого ордена удостаиваются граждане России за особо выдающиеся заслуги», — уточнили в полиции.