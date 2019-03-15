Глава МВД России прибыл в Петрозаводск с проверкой

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Петрозаводск, сообщает МВД РФ.

"Колокольцев ознакомится с ходом реконструкции административных зданий Экспертно-криминалистического центра и одного из районных отделов внутренних дел", - говорится в сообщении ведомства.

"Кроме того, запланировано совещание с руководящим составом региональной полиции по вопросам оперативно-служебной деятельности", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.