Глава научного центра Карелии вошла в совет экспертов в области экологического развития России

Председатель КарНЦ РАН Ольга Бахмет вошла в состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021 – 2030 годы.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, председатель Карельского научного центра РАН Ольга Бахмет вошла в состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021 – 2030 годы. Об этом информирует Карельский научный центр Российской академии наук.

"Сотрудники КарНЦ РАН ведут постоянную работу в разных областях науки по изучению влияния климатических изменений. Недавно наши ученые в составе международного коллектива исследователей под руководством Европейского института леса участвовали в подготовке издания "Российские леса и изменение климата". Сотрудники Института биологии и Института леса наблюдают за изменением ареалов распространения видов растений и животных в условиях глобального потепления. Специалисты Института водных проблем Севера проводят мониторинг экологической ситуации на озерах Карелии и Белом море. В Институте экономики изучают вопросы энергоэффективности и альтернативных видов энергии. И это лишь часть всех исследований. Мы уверены, что опыт этой большой комплексной работы будет полезен на федеральном уровне", – заявила Ольга Бахмет.

Владимир Путин 8 февраля подписал указ о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития РФ и климатических изменений. Президент постановил образовать совет по реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021 – 2030 годы. Он представляет собой постоянно действующий коллегиальный орган, в задачи которого входит координация деятельности федеральных органов власти и организаций и контроль за ходом реализации программы.

Правительство страны в течение полугода должно разработать и утвердить программу в области экологического развития и климатических изменений. Она предполагает создание решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, изучение климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям. Еще одна цель программы – обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития России с низким уровнем парниковых газов. Для этого планируется проводить исследования источников и поглотителей парниковых газов и принятия мер по уменьшению их негативного воздействия на окружающую среду, сообщают в КарНЦ РАН.

Заявлено, что при реализации программы планируется создание и развитие на базе научных и образовательных организаций научных, научно-образовательных центров и лабораторий, осуществляющих исследования в области экологического развития и климатических изменений.

Ранее сообщалось, что Карелия названа в числе худших регионов по экологичности.