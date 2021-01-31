Карелия названа в числе худших регионов по экологичности

Специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА представили экологический рэнкинг субъектов России.

Аналитики рассчитали уровень экологичности как отношение выбросов вредных веществ, сбросов загрязненных сточных вод, отходов производства и потребления, водопотребление, энергопотребление, а также затраты на охрану окружающей среды на единицу валового регионального продукта (ВРП) регионов, пишет ТАСС.

"68 субъектов получили оценку в среднем диапазоне, что говорит об удовлетворительном уровне экологичности ВРП", - говорится в материале.

При этом опасения у аналитиков вызывают пять регионов - Республика Карелия, Мурманская область, Кемеровская область, Рязанская область, Северная Осетия-Алания. Эти субъекты имеют либо высокий уровень загрязнения окружающей среды, либо низкий ВРП, обусловленный отсутствием на их территории крупных объектов промышленности и других видов экономической деятельности.

В остальных 11 субъектах наблюдается довольно хорошая экологическая обстановка, либо высокий ВРП.

"Первое место экологического рэнкинга АКРА делят между собой сразу четыре региона: Ненецкий автономный округ (НАО), Москва, Московская и Астраханская области. Если столице первое место обеспечивают огромный по российским меркам ВРП и значительные расходы на охрану окружающей среды, нивелирующие негативный эффект от выбросов промышленных предприятий города, то НАО получил высокий балл благодаря значительному объему ВРП, генерируемому за счет находящихся на территории округа нефтегазовых активов", - говорится в комментарии.

Ранее власти объявили, когда в Карелии будут восстанавливать 100% вырубленных лесов.