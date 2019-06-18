Глава Объединения строителей Карелии: В некачественном жилье виноваты проектировщики

Ответственность за плохое качество домов, которые строились по программе расселения аварийного жилья в Карелии, несут, в первую очередь, проектные организации.

Об этом заявил сегодня председатель президиума ассоциации "Объединение строителей Карелии" Андрей Петров на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку.

"Этот вопрос нужно поднимать не на уровне сдачи объекта в эксплуатацию, а на уровне его проектирования и на уровне планирования этих работ. На сегодняшний день никто ни одного вопроса не задал проектным организациям. Проекты очень слабые, они не жизнеспособные", – ответил Петров.

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