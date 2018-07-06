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Новости. Политика
12:25, 06 Июля 2018

Глава Общественной палаты Карелии рассказала, почему не пришла на митинг против повышения пенсионного возраста

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Митинг не является не конструктивной формой выражения мнений, считает председатель общественной палаты Карелии Любовь Кулакова.

Правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Реформу планируется проводить поэтапно с 2019 года.

Накануне организованный профсоюзами митинг против повышения пенсионного возраста собрал в Петрозаводске более 300 человек. Карельское отделение КПРФ проведет аналогичную акцию в субботу, 7 июля в 12 часов на Студенческом бульваре. Сбор участников назначен на 11.45.

"Не митинг не ходила. Я считаю, что митинг это легитимная форма, она возможна, но протестный митинг это неконструктивная форма (выражения мнений, на мой взгляд. нужно собираться на диалог, на дискуссию, на отстаивание мнений, а не на высказывание отрицательных, негативных позиций мнений", - сказала Любовь Кулакова.

"Я в своей жизни никогда не ходила на протестные митинги, но всегда участвовала в дискуссиях, делала предложения", - сказала она.

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Комментарии

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Справедливорос
2018-07-06 12:44:42
На ёё месте надо было быть с народом на митинге , и уволится в знак протеста против дурной реформы . Но , эта история не про неё , слабовата .
Горожанин
2018-07-06 12:37:30
Значит, есть одно мнение - правильное, а остальные все - "протестные" и "неконструктивные". Предложенный Салтыковым Щедриным закон "О введении единомыслия в России" наконец-то начал работать!
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