Глава Общественной палаты Карелии рассказала, почему не пришла на митинг против повышения пенсионного возраста
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Митинг не является не конструктивной формой выражения мнений, считает председатель общественной палаты Карелии Любовь Кулакова.
Правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Реформу планируется проводить поэтапно с 2019 года.
Накануне организованный профсоюзами митинг против повышения пенсионного возраста собрал в Петрозаводске более 300 человек. Карельское отделение КПРФ проведет аналогичную акцию в субботу, 7 июля в 12 часов на Студенческом бульваре. Сбор участников назначен на 11.45.
"Не митинг не ходила. Я считаю, что митинг это легитимная форма, она возможна, но протестный митинг это неконструктивная форма (выражения мнений, на мой взгляд. нужно собираться на диалог, на дискуссию, на отстаивание мнений, а не на высказывание отрицательных, негативных позиций мнений", - сказала Любовь Кулакова.
"Я в своей жизни никогда не ходила на протестные митинги, но всегда участвовала в дискуссиях, делала предложения", - сказала она.
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