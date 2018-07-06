Глава Общественной палаты Карелии рассказала, почему не пришла на митинг против повышения пенсионного возраста

Митинг не является не конструктивной формой выражения мнений, считает председатель общественной палаты Карелии Любовь Кулакова.

Правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Реформу планируется проводить поэтапно с 2019 года.

Накануне организованный профсоюзами митинг против повышения пенсионного возраста собрал в Петрозаводске более 300 человек. Карельское отделение КПРФ проведет аналогичную акцию в субботу, 7 июля в 12 часов на Студенческом бульваре. Сбор участников назначен на 11.45.

"Не митинг не ходила. Я считаю, что митинг это легитимная форма, она возможна, но протестный митинг это неконструктивная форма (выражения мнений, на мой взгляд. нужно собираться на диалог, на дискуссию, на отстаивание мнений, а не на высказывание отрицательных, негативных позиций мнений", - сказала Любовь Кулакова.

"Я в своей жизни никогда не ходила на протестные митинги, но всегда участвовала в дискуссиях, делала предложения", - сказала она.