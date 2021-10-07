В Карелии коммунисты проведут митинг в защиту работников молочного комбината в Олонце

Коммунисты намерены провести митинг в Олонце в защиту работников молочного комбината, они готовят документы.

Заявку на проведение акции подал руководитель Олонецкого районного отделения КПРФ, бывший глава города Геннадий Степанов. Об этом информирует паблик коммунистов.

Геннадий Степанов заявил, что работникам Олонецкого молочного комбината начали выдавать извещения о сокращении. Он считает, что ответственность за ситуацию на предприятии может нести глава карельского Минсельхоза Владимир Лабинов.

«Появилась реальная угроза, что скоро градообразующими предприятиями Олонца станут администрация и полиция. Других крупных предприятий нет. А сегодня 180 работников молкомбината, плюс их семьи, будут думать, как жить дальше.

Кого „благодарить“? Да есть кого. Несколько лет тому назад „взошла звезда“ министра Лабинова. Как коршун, он кружил над сельским хозяйством Карелии, выбирая жертву. И выбрал», — заявил он.

Ранее сообщалось, что предприятия «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат» могут оказаться в кризисе, потому что производители молока в лице «Племенное хозяйство „Ильинское“ и „Племсовхоз ‚Мегрега‘ решили повысить закупочную цену. А затем Минсельхоз заявил о намерении поставлять карельское молоко в Вологодскую область, а не местным заводам.

‚Совхозы не могут без молокозавода, а молокозавод без совхозов‘, — считает Геннадий Степанов.

‚Правительство Карелии нацелилось на Вологду. Вот уж ‚Шамбалу‘ нашли. За 700 км, где никогда и не мечтали о таких надоях, как у нас, ни о таком качестве молочной продукции. А где гарантия, что через год — полтора конъюнктура не поменяется? А молкомбината под боком уже не будет. Впрочем, возможно и будет. Если за всем этим стоит обычный рейдерский захват, то будет. Какой-нибудь молочно — химико — разбавительный. Но тогда уже мы из Москвы или Питера будем возить молоко сумками, а не наоборот“, — пояснил организатор митинга.

КПРФ в Карелии готовит документы на проведение митинга в защиту молкомбината и сельского хозяйства, а также „за избавление от Лабинова“.