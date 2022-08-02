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Глава Олонецкого района рассказал о расселении аварийного жилья, водоотведении и планах на будущее

Новости. Общество
14:06, 12 Августа 2022
фото: кадр трансляции

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Центр управления регионом в рамках проекта «Объясняет ЦУР» продолжает прямые эфиры с руководителями городов и районов республики.

ЦУР Республики Карелия продолжает серию прямых эфиров с участием глав районов и городских округов. В этот раз у жителей республики была возможность задать вопросы Главе администрации Олонецкого района. Вадим Мурый ответил на вопросы о ремонте дорог, водоснабжении, расселении аварийного жилья, а также о планах по развитию района.

Вадим Мурый рассказал, что в рамках расселения аварийного жилья по региональной программе на 2019–2023 годы в Олонецком районе должны быть расселены 78 квартир, которые находятся в домах, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

— На сегодняшний день нами расселено — 45 квартир, либо выплачена компенсация. Остается 33 квартиры до ноября 2023 года. Я очень рад, что мы работаем совместно с Минстроем и могу заявить с уверенностью, что задачи, поставленные по этой программе, мы выполним, ― сказал Вадим Мурый.

Также важным вопросом для сети в городе и поселениях изношеность системы водоснабжения. Администрация разработала план по строительству не менее восьми источников водоснабжения на территории района или реконструкции четырех имеющихся источников водоснабжения на ближайшие несколько лет. Сейчас уже идет работа по поиску и определению запаса подземных вод.

Также от местных жителей поступает много обращений по состоянию дорог. По словам главы администрации, за последние 2–3 года на территории Олонецкого района капитально отремонтировано более 100 км региональных дорог на общую сумму более 2 млрд рублей. На сегодняшний день ремонт продолжается на дорогах «Усланка–Мегрега– Обжа–25 км», и «Видлица–Кинелахта–Ведлозеро–29 км». А также идет ремонт дороги, ведущей в деревню Нурмолицы — это 5 км.

Во время трансляции Глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый поделился планами на будущее. На сегодняшний день Олонецкий район — самый газифицированный район Карелии. В программу газификации вошли 36 населенных пунктов. А где-то уже идет программа догазификации.

— В тех населенных пунктах, это Олонец, Верховье, Онькулица, часть Мегреги, часть Туксы, где уже приняты газораспределительные сети, люди подают заявки, и вот на 1 августа уже подано 347 заявок и заключено 250 договоров», — рассказал Вадим Мурый.

Также в планах — капитальный ремонт школ и учреждений культуры.

— У нас есть уже проектно-сметная документация. В этом году мы сделали ее на первую школу в городе Олонец. Также сделали проектно-сметную документацию на школу в Туксе. Есть документы на капитальный ремонт Дома культуры и кинотеатра в Олонце».

Капремонт Дома культуры и кинотеатра в Олонце будет сделан в 2023 году. В октябре этого года в Мегреге состоится открытие Дома культуры, в котором шел ремонт.

Глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый во время прямого эфира ответил на десяток вопросов жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

Запись прямого эфира доступна в сети.

Напомним, «Объясняет ЦУР» — информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении, экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.

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