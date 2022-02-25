Глава организации в Карелии заплатил 2 миллиона рублей, чтобы не потерять автомобиль

Судебные приставы в Костомукше замотивировали должника выплатить деньги, сообщили в УФССП Карелии.

В Костомукше организация задолжала поставщику коммунальных услуг более 2 миллионов рублей — соответствующий исполнительный документ находился в местном отделении судебных приставов.

Приставы предупредили руководителя организации о последствиях невыплаты долга, а также наложили запрет на регистрацию в отношении транспортного средства должника.

Глава организации, не дожидаясь ареста и изъятия имущества, обратился в суд с заявлением о предоставлении рассрочки. Суд удовлетворил это заявление, после чего организация полностью выплатила долг.