Глава Петросовета Ханцевич рассказал о конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Петрозаводска

В Петросовете ведется подготовка к проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа.

Об особенностях процедуры проведения конкурса и избрания нового главы Петрозаводского городского округа рассказал исполняющий обязанности председателя Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич:

- В апреле истекает срок полномочий действующего главы Петрозаводского городского округа. В связи с этим в Петросовете начата подготовка к избранию нового руководителя карельской столицы. Напомним, что выборы главы осуществляются в рамках двух процедур – проведение конкурса и принятие решения депутатами Петросовета.

На ближайшей сессии 24 марта депутатам предстоит принять решение о проведении конкурса на должность главы Петрозаводска, в котором будет указаны срок приема документов от кандидатов, дата конкурса, порядок и условия его проведения, а также определить общее количество членов конкурсной комиссии, половина из которых утверждается городским Советом, а другая – главой Карелии.

Отмечу, что среди членов конкурсной комиссии от Петросовета могут быть как депутаты, так и представители общественности. Например, в состав нынешней комиссии от городского Совета предложена кандидатура Почетного гражданина города Петрозаводска, председателя Совета ветеранов Республики Карелия Николая Павловича Черненко. Соответствующий проект решения о назначении членов конкурсной комиссии размещен на сайте Петросовета.

Комиссия должна определить и проанализировать поданные соискателями документы, провести собеседования с кандидатами и в дату конкурса в ходе итогового заседания отобрать из состава участников конкурса не менее двух претендентов на избрание Главой Петрозаводского городского округа.

На ближайшей после конкурса сессии Петросовета состоится избрание главы Петрозаводского городского округа из числа кандидатур, представленных комиссией. Согласно Уставу Петрозаводского городского округа, решение об избрании главы принимается тайным голосованием большинством от установленной численности депутатов.