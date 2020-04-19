Глава Петрозаводска: "День города, если получится, мы проведем в сентябре"

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник рассказала о корректировке планов по проведению праздничных мероприятий в городе из-за коронавируса.

По словам петрозаводского градоначальника, размах праздничных мероприятий в этом году придется корректировать, поскольку коронавирусная инфекция сопровождается финансовыми сложностями.



"Уже сейчас мы понимаем, что День города в конце июня нам, возможно, не удастся провести. В силу разных обстоятельств: тут не только сама эпидемиологическая обстановка влияет, но и перенос отпусков, другие моменты. Поэтому мы определились, что День города, если получится, мы проведем в сентябре. У нас такой опыт уже был, это вполне удобно для горожан. Что касается Дня республики, это уже более отдаленный период, 5 сентября. Здесь последнее слово будет за главой республики и, соответственно, мы ждем его решения. Но пока мы слышим от правительства, что приготовления к празднику приостановлены. Что мы сможем себе позволить, а чем придется поступиться, будем согласовывать с республикой", - отметила Ирина Мирошник.

Подробнее об изменениях в планах города в связи с пандемией читайте в интервью главы Петрозаводска.