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Глава Петрозаводска: "День города, если получится, мы проведем в сентябре"

Новости. Общество
11:30, 20 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава столицы Карелии Ирина Мирошник рассказала о корректировке планов по проведению праздничных мероприятий в городе из-за коронавируса.

По словам петрозаводского градоначальника, размах праздничных мероприятий в этом году придется корректировать, поскольку коронавирусная инфекция сопровождается финансовыми сложностями.

"Уже сейчас мы понимаем, что День города в конце июня нам, возможно, не удастся провести. В силу разных обстоятельств: тут не только сама эпидемиологическая обстановка влияет, но и перенос отпусков, другие моменты. Поэтому мы определились, что День города, если получится, мы проведем в сентябре. У нас такой опыт уже был, это вполне удобно для горожан. Что касается Дня республики, это уже более отдаленный период, 5 сентября. Здесь последнее слово будет за главой республики и, соответственно, мы ждем его решения. Но пока мы слышим от правительства, что приготовления к празднику приостановлены. Что мы сможем себе позволить, а чем придется поступиться, будем согласовывать с республикой", - отметила Ирина Мирошник.

Подробнее об изменениях в планах города в связи с пандемией читайте в интервью главы Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-20 12:38:36
В сентябре народ проголосует за поправки к конституции. А потом единый день голосования опять же. Все выходные заняты. На октябрь надо перенести.
Негодяй
2020-04-20 12:24:02
Других проблем у Шапокляк не было...
zanoza
2020-04-20 12:17:54
Кто про что, а Мирошник про праздники. Уж очень любит градоначальница всякие праздники, скучает по ним.
VladPTZ
2020-04-20 11:59:18
А зачем его вообще проволить? Как лет 15 назад не отметить, всю набережную городят забором, народу раз два и обчелся, только деньги на ветер.
Саныч
2020-04-20 12:23:39
VladPTZ, именно. Праздник за забором.
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