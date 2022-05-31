Глава Петрозаводска и ректор ПетрГУ подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве

Вуз и муниципальные власти готовы подставить друг другу плечо.

В среду, 1 июня, прошла встреча руководителей Петрозаводска и Прионежского района с ректором ПетрГУ. Владимир Любарский, Григорий Шемет и Анатолий Воронин говорили о сотрудничестве муниципальных властей и вуза по целому ряду вопросов.

«Друзья, вчера с ректором ПетрГУ Анатолием Ворониным подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве вуза и города. Раньше этот документ был направлен, в первую очередь, на профориентацию школьников. С 2016 года реализовано более 300 крупных проектов, прошло более 1500 мероприятий, участие в которых приняли 26 тысяч человек. Но сегодня перед нами стоит еще одна общая проблема — профессиональная подготовка педагогических кадров для наших школ и детских садов. И в этом вопросе без ПетрГУ никуда», — написал Владимир Любарский на своей странице в социальной сети.

«На встрече у ректора с участием главой прионежской администрации Григорием Шеметом говорили про патриотическое воспитание, изучение истории родного края, волонтёрскую работу, развитие туризма и многие другие направления, где вуз и муниципальные власти готовы подставить друг другу плечо», — подчеркнул глава Петрозаводска.