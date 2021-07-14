Глава Петрозаводска мечтает о появлении лодочной станции в Песках

Владимир Любарский с инициативной группой горожан проинспектировал завершившееся благоустройство пляжа Пески.

Владимир Любарский с инициативной группой горожан посетил пляж Пески, где завершены строительные работы по благоустройству территории.

«Друзья, продолжаем благоустраивать городские территории по проекту „Формирование комфортной городской среды“. Сегодня с депутатом Петросовета Дмитрием Кузнецовым и инициативной группой посетили парк Профсоюзов, более привычное название которого — пляж Пески. Там уже завершены строительные работы. На территории появился детский скалодром, модные лежаки, волейбольная сетка, раздевалки, качели, скамейки и урны. Конструкция скалодрома мне кажется очень удачной. Таких в Петрозаводске ещё не было» — похвастался на своей странице в соцсети Владимир Любарский.

Глава города напомнил, что Пески являются значимым место для горожан, которые приезжают сюда отдыхать уже многие годы, и благоустроенный участок для детского отдыха — очень важный проект.

«С коллегами и инициативной группой говорили о том, что эта точка — лишь начало и надо думать на перспективу. На территории пляжа вполне могли бы появиться также веревочный городок, лодочная станция или что-то подобное. Все это даст возможность организовать цивилизованный разнообразный семейный отдых», — поделился Владимир Любарский планами на будущее.