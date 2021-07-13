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Глава Петрозаводска: «На роднике, как и в бане, генералов нет»

Новости. Общество
14:35, 14 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Владимир Любарский посетил Сулажгорский родник, павильон над которым нуждается в ремонте.

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский поделился со своими подписчиками в соцсети воспоминаниями о Сулажгорском роднике, куда он отправился за водой.

«На днях приехал за водой на Сулажгорский родник, давно туда езжу, еще со времен работы в милиции. Да и другие мэры, знаю, ездили. Раньше мы приезжали нашей прокурорско-милицейской компанией преимущественно ночью — после работы, когда народа 1-2 человека. Днём, как правило, были очереди. Как-то раз и Виктора Николаевича Маслякова встретил, стоявшего, как и все, в очереди. На роднике, как и в бане, генералов нет», — пишет глава Петрозаводска.

По словам мэра, сегодня состояние павильона критичное.

«С этим надо что-то делать», — констатировал Любарский.

Ранее глава Петрозаводска предлагает обсудить, какой арт-объект установить на ж/д вокзале.

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Комментарии

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врунофф
2021-07-14 14:48:36
" пусть не забывают, что я генерал.." А.О. Парфенчиков . :)
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