Глава Петрозаводска: «На роднике, как и в бане, генералов нет»

Владимир Любарский посетил Сулажгорский родник, павильон над которым нуждается в ремонте.

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский поделился со своими подписчиками в соцсети воспоминаниями о Сулажгорском роднике, куда он отправился за водой.

«На днях приехал за водой на Сулажгорский родник, давно туда езжу, еще со времен работы в милиции. Да и другие мэры, знаю, ездили. Раньше мы приезжали нашей прокурорско-милицейской компанией преимущественно ночью — после работы, когда народа 1-2 человека. Днём, как правило, были очереди. Как-то раз и Виктора Николаевича Маслякова встретил, стоявшего, как и все, в очереди. На роднике, как и в бане, генералов нет», — пишет глава Петрозаводска.

По словам мэра, сегодня состояние павильона критичное.

«С этим надо что-то делать», — констатировал Любарский.

Ранее глава Петрозаводска предлагает обсудить, какой арт-объект установить на ж/д вокзале.