Глава Петрозаводска объяснила, почему рухнул Поцелуев мост

Неизвестные украли трос с построенного волонтёрами моста на лыжной трассе.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала, почему рухнул Поцелуев мост через реку Лососинка, построенный волонтёрами в окрестностях карельской столицы.

Для начала Колыхматова напомнила, что мост находится в Прионежском районе, и тратить на него деньги мэрия при всем желании не имеет право.

А вот причина обрушения моста, по словам главы города, оказалась весьма необычной.

"Удерживающий трос переправы украли. Из-за этого мост провис и стал касаться воды. Сильный ветер сорвал крону дерева, ее течением прибило к переправе. Мост был закреплен между двух деревьев, после пропажи троса вся нагрузка легла на одно из них. А дальше течение сделало свое дел", - написала Инна Колыхматова на своей странице в соцсети.

По ее словам, добровольцы готовы восстановить мост, но сейчас это невозможно - его части прочно вмерзои в лёд.