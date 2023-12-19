Глава Петрозаводска обсудила с руководством Кондопожского ДРСУ заключение нового контракта

Контракт планируется заключить с подрядчиком на короткий срок, Колыхматова объяснила - почему.

О том, как ощущается суровость зимы в этом году жителями карельской столицы, рассказала в соцсети Инна Колыхматова. Глава Петрозаводска отметила, что в городе выпало много снего. Ситуация усугубляется еще и тем, что Онежское озеро полностью не замерзло и активно «генерирует» осадки. Их намного больше, чем в прошлом году еще и из-за этого, подчеркнула она.



В среду, 20 декабря, Инна Колыхматова встретилась с руководством Кондопожского ДРСУ. «Год заканчивается, заканчивается и контракт. Активно обсуждаем с нашим подрядчиком заключение нового. К формированию документа подходим тщательно, чтобы учесть разные, неочевидные на первый взгляд нюансы», — объяснила Инна Колыхматова.

Так, например, контракт планируют заключить на короткий срок — на месяц-два. Делается это из-за сложно прогнозируемой погоды. В новом «коротком» контракте проще обосновать, как будет действовать подрядчик в таких ситуациях, уточнила глава Петрозаводска.



«С Кондопожском ДРСУ круглосуточно находимся в диалоге. В рамках спонсорской помощи компания немало помогает городу с вывозкой снега. Важно и то, что подрядчик заинтересован сотрудничать с нами в будущем», — рассказала мэр Петрозаводска. Это проявляется, к примеру, в приобретении новой техники. Недавно парк предприятия стал больше на восемь единиц. Уже скоро новые погрузчики и тракторы выйдут на улицы города.



Отдельно Инна Колыхматова рассказала об уборке тротуаров. Жители города часто задают вопрос о том, по какой технологии их убирают. Тротуары подрядчик не посыпает солью, поэтому со временем на них образуется слой уплотненного снега. Чтобы ликвидировать скользкость, используется гравийная крошка, сообщила глава города. С приходом оттепели тротуары очищают послойно: оттаял верхний слой — подрядчик его убрал. И так — до полного очищения. Такие работы проводятся практически ежедневно.



По словам Инны Колыхматовой, руководством Кондопожского ДРСУ не раз обсуждали преимущества такой технологии. «Использование соли многие не приветствуют. Гравийная крошка практичнее», — подвела итог глва Петрозаводского городского округа.