Глава Петрозаводска передал росгвардейцам в зону СВО «буханку»

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский проводил росгвардейцев, отправляющихся в зону СВО.

В минувший понедельник, 6 марта, глава города вместе с заместителем председателя Петросовета, замдиректора компании «Карел Импэкс» Павлом Петровым встретились с росгвардейцами, убывающими в зону спецоперации.

«В помощь нашим бойцам передали отряду Росгвардии машину - знаменитую «буханку» - это то, что нужно для бездорожья. Транспортное средство куплено компанией «Карел Импэкс». Кроме того, по заявке отряда за счет средств фонда «Живой город» приобретено полезное оборудование: тепловизоры, квадрокоптеры, метеостанции, прицелы, приборы ночного видения, средства связи – все то, что необходимо парням для решения боевых задач», - пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Глава Петрозаводска пообещал продолжать такую помощь участникам СВО.

«Сам перечисляю дневной заработок в «Живой город», это же делают и мои заместители, сотрудники администрации и депутаты Петросовета. Кто-то собирает гуманитарные грузы, кто-то их отвозит, кто-то плетет маскировочные сети, кто-то организует благотворительные спектакли, кто-то работает с семьями бойцов. Как уже говорил, помощь землякам, участвующим в СВО стала для многих горожан неотъемлемой частью их жизни. Все мы в одном строю», - отметил мэр.