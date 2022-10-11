Глава Петрозаводска поблагодарил предпринимателей за якорь и цианотипию

Владимир Любарский отметил петрозаводских бизнесменов, активно участвующих в жизни города.

На своей странице в соцсети «Вконтакте» глава карельской столицы Владимир Любарский ответил на вопрос, почему он часто хвалит петрозаводский бизнес, и привел пример вовлеченности предпринимателей в жизнь города.

По словам градоначальника, в обновленный по программе «Комфортная городская среда» Якорный парк предприниматели установили сначала настоящий экспонат — столетний адмиралтейский якорь, затем украсили территорию дизайнерскими скамейками.

А расположенная неподалеку в историческом здании гостиница, по замыслу владельцев, превращается в центр современного искусства.

«Сейчас в стенах гостиницы проходит выставка карельской художницы Анны Кондюковой. Ее работы выполнены в старинной технике — цианотипии. Это фотография, сделанная без фотоаппарата: на лист бумаги наносится реактив, следом выкладывается художественная композиция, в качестве проявителя — солнечный свет», — описал выставку Владимир Любарский.

Как рассказал глава Петрозаводска, в будущем предприниматели хотят сотрудничать с крупнейшим частным музеем современного искусства в России — «Эрарта». Это значит, что, возможно, удастся проводить выставки их картин в Карелии.

Владимир Любарский поблагодарил бизнесменов, которые, несмотря на занятость, участвуют в жизни города, создавая особый облик Петрозаводска.