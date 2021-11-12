Глава Петрозаводска поблагодарил свою маму за умение понимать и прощать

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский поздравил всех мам с Днем матери.
Глава Петрозаводска опубликовал поздравление с Днем матери на своей странице в соцсети.
«Мама, спасибо тебе за все, что ты сделала для меня. Спасибо за умение понимать и прощать. Спасибо за твою любовь, - пишет Владимир Любарский. - Друзья, пусть наши мамы будут всегда здоровы, молоды и счастливы!»
Мэр города поздравил всех мам стихами Роберта Рождественского.
Человеку надо мало:
чтоб искал
и находил.
Чтоб имелись для начала
Друг — один
и враг — один…
Человеку надо мало:
чтоб тропинка вдаль вела.
Чтоб жила на свете
мама.
Сколько нужно ей — жила..
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