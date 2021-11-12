Глава Петрозаводска поблагодарил свою маму за умение понимать и прощать

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский поздравил всех мам с Днем матери.

Глава Петрозаводска опубликовал поздравление с Днем матери на своей странице в соцсети.

«Мама, спасибо тебе за все, что ты сделала для меня. Спасибо за умение понимать и прощать. Спасибо за твою любовь, - пишет Владимир Любарский. - Друзья, пусть наши мамы будут всегда здоровы, молоды и счастливы!»

Мэр города поздравил всех мам стихами Роберта Рождественского.

Человеку надо мало:

чтоб искал

и находил.

Чтоб имелись для начала

Друг — один

и враг — один…

Человеку надо мало:

чтоб тропинка вдаль вела.

Чтоб жила на свете

мама.

Сколько нужно ей — жила..