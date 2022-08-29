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Глава Петрозаводска «поднял» флаг в родной школе Героя России

Новости. Общество
11:50, 19 Сентября 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Владимир Любарский побывал на церемонии поднятия флага в лицее №1, на фасаде здания которой торжественно открыли изображение героя России Ильи Сизова.

Сегодня, 19 сентября, на фасаде родной школы подполковника ВСК РФ, летчика-истребителя Ильи Сизова в ходе еженедельной церемонии поднятия флага, которая с 1-го сентября проводится во всех учебных учреждениях страны, было торжественно открыто изображение героя. Об этом рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Друзья, люди постарше со школьной скамьи хорошо помнят слова: „В жизни всегда есть место подвигу“. Подвиг может быть и гражданским, и ратным. Но именно люди военных профессий знают особую цену этим словам, потому что чаще всего за содержание и смысл этих слов они рискуют собственными жизнями и здоровьем. Вот так с риском для жизни в огненном небе Донбасса сражался и победил подполковник ВСК РФ, летчик-истребитель, Илья Андреевич Сизов. 9 мая 2022 года Илья Сизов в ходе боевого патрулирования в Черном море обнаружил и уничтожил вертолет противника. Решительные действия офицера позволили сорвать вражеский десант на остров Змеиный, не допустив атаки на подразделения вооруженных сил России. Всего же за время проведения специальной военной операции подполковник Илья Сизов лично уничтожил одиннадцать летательных аппаратов противника. За мужество и героизм указом Президента Владимира Путина офицеру было присвоено звание Героя России», — пишет Любарский.

На торжественном мероприятии сам Илья Сизов не смог присутствовать, так как данный момент находится в воинской части. Но, по словам мэра города, подвиг и пример Героя России будет вдохновлять как участников сегодняшней церемонии, так и всех воспитанников лицея.

Владимир Любарский вручил благодарственное письмо выпускнику лицея, Вячеславу Антипову, который выступил с инициативой о том, чтобы на фасаде школы появилось изображение героя и сам взялся за исполнение всех работ.

«Конечно, руководство школы и педагогический коллектив эту идею поддержало. Теперь благодаря подвигу одного и активной жизненной позиции другого нашего земляка у учеников 1-го лицея появился еще один повод для гордости», — отметил глава города.

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