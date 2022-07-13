Глава Петрозаводска показал двойную радугу из Рускеалы (ФОТО и ВИДЕО)

Владимир Любарский поделился фото и видео радуги с международного фестиваля Ruskeala Symphony.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский поделился фотографиями с международного фестиваля Ruskeala Symphony, который прошел 15 и 16 июля в Сортавальском районе.

«Радуга за радугой», - написал Владимир Любарский в комментарии к фото с двойной радугой над Рускеалой.

Ранее сообщалось, что на открытии фестиваля Ruskeala Symphony присутствовал глава Карелии Артур Парфенчиков с супругой, вице-премьер правительства Игорь Корсаков так же с женой, мэр Петрозаводска Владимир Любарский с дочерью, депутат Госдумы Валентина Пивненко, депутаты парламента Карелии и Петросовета.