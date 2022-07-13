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Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony открылся в Карелии (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Культура
21:04, 15 Июля 2022
фото: Столица на Онего

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Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony начался сегодня под отрытым небом в горном парке «Рускеала» в Карелии.

В первый день фестиваля выступает Государственный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Артисты исполнят произведения Моцарта, а также музыкально-литературную композицию «Облако в штанах» по поэме Владимира Маяковского с музыкой Стравинского, Прокофьева, Шостаковича и Шнитке.

Видеозапись открытия фестиваля размещена Вконтакте на странице главы Карелии Артура Парфенчикова, который приехал в «Рускеалу» вместе с женой.

Кроме губернатора среди зрителей были замечены вице-премьер правительства Дмитрий Корсаков, мэр Петрозаводска Владимир Любарский с дочерью, депутат Госдумы Валентина Пивненко, депутаты парламента Карелии и Петросовета.

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