Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony открылся в Карелии (ФОТО, ВИДЕО)

Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony начался сегодня под отрытым небом в горном парке «Рускеала» в Карелии.
В первый день фестиваля выступает Государственный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
Артисты исполнят произведения Моцарта, а также музыкально-литературную композицию «Облако в штанах» по поэме Владимира Маяковского с музыкой Стравинского, Прокофьева, Шостаковича и Шнитке.
Видеозапись открытия фестиваля размещена Вконтакте на странице главы Карелии Артура Парфенчикова, который приехал в «Рускеалу» вместе с женой.
Кроме губернатора среди зрителей были замечены вице-премьер правительства Дмитрий Корсаков, мэр Петрозаводска Владимир Любарский с дочерью, депутат Госдумы Валентина Пивненко, депутаты парламента Карелии и Петросовета.
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