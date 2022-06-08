Глава Петрозаводска показал, как преодолевает препятствия в походе на каяке (ВИДЕО)

Владимир Любарский продолжает свой водный поход по Карелии.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский размесил в соцсети видео, как он спускается на каяке по реке.

«Чтобы одолеть препятствия, пришлось покорчить рожицы», - написал Любарский.

В минувшую субботу, 2 июля, мэр города сообщил, что прошел на каяке от Спасской Губы до Пертозеро.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что после отгремевших салютов и праздничных гуляний по случаю Дня города, которые потребовали немало сил и хлопот, ему «необходимо перезарядить батарейки».