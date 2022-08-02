Глава Петрозаводска показал мастерство в метании ножей в День физкультурника (ВИДЕО)

Владимир Любарский принял участие в мероприятиях Дня физкультурника.

Глава города сегодня не смог отказаться от возможности попрактиковаться в искусстве владения ножом у настоящего мастера - председателя регионального отделения «Федерации спортивного метания ножей и топоров в России» Павла Чеботарева. Об этом Владимир Любарский пишет на своей странице в соцсети.

«Сегодня, в День физкультурника, спортивные школы города подарили поклонникам здорового образа жизни возможность принять участие в самых разнообразных соревнования и мероприятиях, которые проходили на Онежской набережной. Начало мероприятиям дал старт лыжероллерного суперспринта. Затем были забеги на 300 и 500 метров для самых юных участников праздника. Позднее состоялось самое массовое мероприятие спортивного праздника – традиционный «Километр здоровья». На него могли выйти любители бега всех возрастов. А еще горожане могли поучаствовать в мастер-классах, понаблюдать за показательными тренировками по самбо, боксу, кун-фу, каратэ и настольному теннису. Также в программе праздника были фитнес и йога, шахматы и шашки, кроссфит, танцевальный флешмоб и … спортивное метание ножа», - пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

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