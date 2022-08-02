Мэр Петрозаводска встал на колено в гериатрическом центре города

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о посещении гериатрического центра «Северянка».

На своей странице в соцсети Владимир Любарский рассказал, что посетил гериатрический центр «Северянка», который недавно получил грант в полмиллиона рублей и субсидию на возмещение затрат за аренду и коммунальные платежи.

«Пансионат с домашней атмосферой на Дивизионном проезде работает всего полгода — с февраля, но уже пользуется популярностью. Даже очередь из желающих есть», — отметил глава города.

Средний возраст гостей — от 75 до 90 лет. Всего пансионат может принять 16 человек. В планах — получить медицинскую лицензию, чтобы, в первую очередь, обзавестись своим терапевтом.

«По настроению постояльцев можно сделать вывод — гендиректор пансионата Наталья Ефимова занимается своим делом! Заботливый персонал, просторные и чистые комнаты, веселые бабушки и дедушки. Здесь, как заметили сами постояльцы, они чувствуют себя дома. Ежедневные прогулки, танцы и песни, чтение и кино. А главное — общение. График у бабушек и дедушек насыщенный — чтобы не скучали», — поделился впечатлениями от посещения центра мэр Петрозаводска.

Чтобы сделать коллективное фото с постояльцами, глава города встал на одно колено, положив солнечные очки на пол.