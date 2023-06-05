Глава Петрозаводска пообещал запустить транспортную реформу до Дня города

В понедельник, 5 июня, на планерке в мэрии Петрозаводска стали известны ориентировочные сроки начала транспортной реформы.

Глава Петрозаводска в социальной сети объявил о сроках запуска транспортной реформы общественного транспорта.

«13 июня – запустим автобусы по маршруту № 5 «Сулажгора – Птицефабрика», а 19 июня – по маршрутам №14 «Чистая улица – Соломенное» и №29 «Томицы – улица Энтузиастов», - написал Владимир Любарский.

По его словам, ждать приходится потому, что по контракту машины, которые будут работать по регулируемому тарифу, должны ездить на природном газе. В городе есть только одна газовая АЗС на улице Онежской Флотилии. Сейчас специалисты «Газпрома» настраивают дополнительный пост для заправки новых автобусов.



«Ожидание старта транспортной реформы связано с этим, - написал градоначальник. - Неделю назад рассказывал о внесенных в 2022 году изменениях в федеральный закон, которые сейчас поставили нас в сложное положение. В комментариях горожане начали спрашивать, почему мы ничего не делали раньше. Ускорить этот процесс администрация никак не могла. Во-первых, нельзя было приступить к транспортной реформе до завершения работы РосдорНИИ. А второй важный момент заключается в деньгах. Переход на регулируемый тариф трех маршрутов стал возможен только благодаря помощи республики. В городском бюджете таких денег нет», - сообщил глава города.

Только после этого, рассказал градоначальник, в мэрии приступили к следующему этапу – проведению аукциона и заключению контракта.



«К слову, ожидание, связанное с газовой заправкой, – тоже часть нашей общей проблемы, - написал он. - Подрядчика, который пришел заниматься пассажирскими перевозками на трех маршрутах, сейчас понять можно – для него это зона риска. Ведь все решения, которые мэрия принимает по улучшению транспортной составляющей, последовательно обжалуют действующие перевозчики. Свою позицию мы будем доказывать в суде».

По словам Любарского, до Дня города транспортная реформа будет запущена.